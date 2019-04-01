Продажи новых автомобилей в Петербурге снизились впервые за 2 года

По информации, предоставленной агентством «Auto-Dealer-СПб», за первые два месяца этого года в Петербурге продано чуть меньше 20 тысяч новых легковых автомобилей.

Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В январе-феврале 2019 года родано 19 851 машина, а в 2018 соответственно 19 965 автомобилей.

За февраль в городе было продано 11245 машин. В феврале 2019 года продажи новых автомобилей уменьшились на 2%. Такой негативной динамики не наблюдалось уже два года. Последний раз похожая ситуация была в феврале 2017 года. Тогда продажи автомобилей сократились на 3%.

На данный момент лидерство среди брендов на городском авторынке держит корейская марка KIA. Она ещё больше увеличила разрыв с Hyundai. На 3-м месте с небольшим отрывом находится Lada.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург назван самым везучим регионом России.