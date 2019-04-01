На Неве пытаются спасти рыбака, но он сопротивляется

К рыбаку подошел сначала один катер, затем второй - на воздушной подушке. Фото:
К рыбаку подошел сначала один катер, затем второй - на воздушной подушке. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Очевидцы предполагают, что мужчина может оказаться браконьером.

Спасатели Санкт-Петербурга пытаются спасти рыбака на Неве, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” в соцсети 1 апреля. Очевидцы передают, что к льдине подошел спасательный катер, затем прибыл второй катер на воздушной подушке. При этом рыбак как будто не хочет быть спасенным и сопротивляется — очевидцы предполагают, что он может быть браконьером.

Спасатели МЧС запретили выходить на лед 15 марта, однако желающие находятся до сих пор. Часто это приводит к несчастным случаям: в конце марта на Неве погиб четвероклассник, его тело так и не нашли после нескольких дней поисковых операций. В ГУ МЧС 30 марта рассказали, что спасли со льда на Финском заливе 89 рыбаков, которые оказались отрезаны от земли. Сейчас в Санкт-Петербурге +5, солнечно, лед на водоемах продолжает таять.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге закончили поиски утонувшего мальчика.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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