На реставрацию домов-памятников Смольный выделит 16 млрд рублей

Сейчас в ремонте нуждаются около 255 зданий со сложным декором. На их восстановление могут уйти годы.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. Власти Санкт-Петербурга думают над тем, чтобы наделить КГИОП полномочиями заниматься реставрацией элементов домов-памятников. Тогда ведомство сможет тратить средства на восстановление утраченного облика исторический жилых домов. На данный момент в срочном вмешательстве нуждаются более 250 зданий. Их хотят включить в программу реставрации, чтобы приступить к работам как можно скорее, передает ТАСС.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также считает, что уникальными фасадами должен заниматься КГИОП.

«Даже если строители восстановят утраченный декор, историческую ценность уже не восстановить», — заявил он.

Напоминаем, что сейчас за восстановление объектов отвечает Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Он не может гарантировать должного качества и сохранности элементов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге начнётся реставрация памятников деревянного зодчества.