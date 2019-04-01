Беглов: 110 поликлиник Петербурга станут “бережливыми”

В 2019 году власти закупят новое оборудование для медучреждений и отремонтируют 25 поликлиник.

Александр Беглов заявил, что в 2019 году 110 поликлиник Санкт-Петербурга станут ”бережливыми”, передает Смольный 1 апреля. Врио губернатора заявил, что развитие медицины, особенно в новых районах города, движется слишком медленно.

Беглов пообещал лично проконтролировать реновацию соцобъектов: так, власти проведут инветаризацию медучреждений, поликлиники снабдят новой техникой, отремонтируют 25 поликлиник, откроют новые.

До начала лета в Санкт-Петербурге разработают программу профилактики рака, который остается одной из основных причин смертей горожан. Вероятно, зарплату для медиков поднимут из-за увеличения нагрузки.

Напомним: в “бережливых” поликлиниках посетителей сортируют по цели визита, так что получается несколько очередей. При этом приемная, как правило, не окошко, а стойка. Это помогает в несколько раз сократить очереди на прием.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов рассказал о программе “Родной район”.