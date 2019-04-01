ЗСД начнет окупаться после 2020 года

Акционерное общество опубликовало финансовую отчетность за 2018 год. Пока что магистраль является убыточной.

Документ появился в сети сегодня, первого апреля. Согласно данным, предоставленным АО «ЗСД», убыток составил пять миллиардов рублей. К слову, в 2017 году эта цифра была почти в два раза меньше. В отчетности сказано, что больше всего акционерное общество тратилось на выплату по облигациям, а также на амортизационные начисления от ее стоимости. Также в убыток записали средства, которые потратили на завершающие мероприятия, касающиеся строительства ЗСД.

Сейчас функционирование магистрали до сих пор берет на себя Смольный. Уже через год ЗСД начнет приносить прибыль, считают эксперты. Сразу после этого поддержка будет снижаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ЗСД смогут оплачивать проезд без кассира. Первые бесконтактные аппараты приема платежей установили в конце марта.