Петербургские дороги починят за 4 млрд рублей

109 дорог должны будут починить уже в 2019 году. Фото: Pixabay

109 дорог должны будут починить уже в 2019 году. Фото: Pixabay

Смольный объявил о семи конкурсах, благодаря которым будут приведены в порядок сразу 109 улиц.

Об этом стало известно сегодня, первого апреля. После затяжной зимы и оттепели трассы Санкт-Петербурга нуждаются в восстановлении. Ежедневно горожане жалуются на ямы и трещины, которые образовались из-за таяния снега и льда. Сейчас Смольному предстоит разобраться как минимум с частью из них.

Так, дороги отремонтируют в юго-восточном районе – на это уйдет примерно один миллиард рублей, на северо-восток готовы потратить чуть меньше, юго-западный обойдется Санкт-Петербургу в 963 миллиона рублей. Меньше всего потратят на ремонт дорог в Петродворцовом районе – всего 146 миллионов рублей.

Скорее всего, все работы начнутся и завершатся в текущем году. Дорожника нужно будет разобраться с двумя миллионами квадратных метров дорожного покрытия.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ремонт КАД парализовал движение на севере Петербурга.