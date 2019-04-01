Фотографа Френкеля вызвали в полицию из-за снимков голого мужчины

Какой закон нарушил фотограф - до сих пор не ясно. Фото: Pixabay

Какой закон нарушил фотограф - до сих пор не ясно. Фото: Pixabay

Мужчина сделал несколько кадров, освещая акцию феминистов, которая состоялась в Международный женский день.

О том, что фотографа хотят видеть в полицейском участке, стало известно первого апреля. Причиной стал репортаж с места событий для издания «Медиазона». Напоминаем, что восьмого марта петербургские феминистки собрались на ступенях ЗАГСа, где уложили голого мужчину. Его тело было усыпано тюльпанами. Таким образом девушки отреагировали на насильственные поздравления от мужчин, состоящих в движении «Сеть» — они ворвались в кафе для женщин «Симона» с цветами и отказывались уходить.

Давид Френкель получил повестку в День смеха, но ему не очень весело. Пока что фотограф не совсем понимает, какой из законов он нарушил. Факт его вызова уже подтвердили надежные источники, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полуобнаженные феминистки вышли на акцию против службы в армии в Санкт-Петербурге.