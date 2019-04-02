Ученые рассказали, как избежать развития артрита в старости

Как говорится, все гениальное – просто. Очередное исследование экспертов тому доказательство.

Они рассказали, что предотвратить появление артериита способна физическая активность. При этом, уверяют специалисты, не обязательно заниматься постоянно спортом или выполнять серьезные упражнения. Вполне достаточно отправляться каждый день на прогулку или же делать зарядку. Ученые уверены, что десятиминутная нагрузка способна сохранить самостоятельность и подвижность пожилого человека.

Напоминаем, что пока что специалисты не готовы ответить на вопрос о том, почему вообще появляется артрит. Сейчас эксперты работают над изучением заболевания.

К слову, от артрита страдают пять процентов пожилых людей на планете. Специалисты напоминают, что занятия спортом помогает при многих проблемах с здоровьем, поэтому никогда не поздно начать делать хотя бы пятиминутные зарядки.

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