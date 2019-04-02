Минфин предложил ввести в России новые налоги

Министерство финансов предложило внести в Налоговый кодекс шесть дополнительных платежей. Соответствующий документ был опубликован на платформе нормативных актов в понедельник, 1 апреля, но после 20:00 почему-то был удален.

В обновленный законопроект разработчики налоговых изменений включили дополнительные виды сборов — утилизационный, экологический и гостиничный сборы, также отмечается, плата за негативное воздействие на окружающую среду, сбор с большегрузов и с операторов сотовой связи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Минфин считает, что в 2036-ом доллар будет стоит 75 рублей. это следует из прогноза соотношения валют до 2036 года, который Минфин опубликовал 1 апреля.

По данным прогноза, в 2021 году доллар будет стоить 64 рубля, а дальше его стоимость будет только расти — и достигнет 72 рублей в 2030-ом, а к 2036 году вырастет до 75,2 рублей.

Минфин рекомендует ориентироваться именно на такие цифры всем органам государственной власти.