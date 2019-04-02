Лодка Федора Конюхова трижды перевернулась во время шторма в Южном океане

Шторм повредил лодку путешественника Фото: konyukhov.ru
Шторм повредил лодку путешественника Фото: konyukhov.ru

Российский путешественник Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане. Его лодка «Акрос» опрокинулась и повредилась. Такую информацию опубликовал в Instagram его сын и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Волны идут стеной, лодку поднимает на большую высоту, потом она летит вниз с волны и останавливается в ложбине. Пенистые гребни высотой в несколько метров, лодка просто утопает в них,

— цитирует РИА Новости слова представителя штаба экспедиции.

Сообщается, что первый удар оказался самым мощным: судно от него затрещало. Конюхов располагается в кормовой каюте, все люки там задраены.

Буря утихла к двум часам ночи, однако на палубу мужчина пока выйти не может. Под вопросом находится состояние носового отсека: неизвестно, есть ли там повреждения и не поступает ли вода.

Отмечается, что связь с лодкой сохранилась: приходят текстовые сообщения. Спутниковый буй Iridium 360 Rockstar также функционирует.

Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа,

— говорится в сообщении.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что Фёдор Конюхов на лодке пережил сильнейший шторм в Тихом океане.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
лодка Конюхова перевернулась федор конюхов шторм Южный океан
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывший налоговый инспектор отправлена в колонию за взятку
Беглов рассказал о взрыве в академии Можайского
Минобороны сообщило о трех пострадавших. В академии Можайского начата ...
Грабежи и разбои привели петербуржца на скамью подсудимых
Беглов опоздает на заседание по стратегическому планированию из-за ЧП в ...
МЧС опровергло информацию о взрыве в Пушкине
“Русский Прадо” составит конкуренцию китайским джипам
Лодка Федора Конюхова трижды перевернулась во время шторма в Южном океане