Лодка Федора Конюхова трижды перевернулась во время шторма в Южном океане

Российский путешественник Федор Конюхов попал в шторм в Южном океане. Его лодка «Акрос» опрокинулась и повредилась. Такую информацию опубликовал в Instagram его сын и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Волны идут стеной, лодку поднимает на большую высоту, потом она летит вниз с волны и останавливается в ложбине. Пенистые гребни высотой в несколько метров, лодка просто утопает в них,

— цитирует РИА Новости слова представителя штаба экспедиции.

Сообщается, что первый удар оказался самым мощным: судно от него затрещало. Конюхов располагается в кормовой каюте, все люки там задраены.

Буря утихла к двум часам ночи, однако на палубу мужчина пока выйти не может. Под вопросом находится состояние носового отсека: неизвестно, есть ли там повреждения и не поступает ли вода.

Отмечается, что связь с лодкой сохранилась: приходят текстовые сообщения. Спутниковый буй Iridium 360 Rockstar также функционирует.

Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа,

— говорится в сообщении.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что Фёдор Конюхов на лодке пережил сильнейший шторм в Тихом океане.