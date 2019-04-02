“Русский Прадо” составит конкуренцию китайским джипам

Новую модель планируют выпустить в 2020 году. Фото: pixabay.com

Новую модель планируют выпустить в 2020 году. Фото: pixabay.com

Новый автомобиль УАЗ помогали разрабатывать немцы — и к старым моделям он отношения не имеет.

На Ульяновском автозаводе в 2020 начнут выпуск “Русского Прадо” — автомобиль на новой платформе типа Toyota Land Cruiser Prado, о чем сообщил прессе гендиректор Sollers Вадим Швецов 1 апреля.

Швецов отметил, что новые модели постепенно заменят старые — например, джип “Патриот”. При этом он заявил, что “Прадо” не будет иметь никакого отношения к старым моделям УАЗ типа Hunter или “Буханка”. Новинку помогает разрабатывать компания FEV из Германии.

Ценник “Русского Прадо” составит около 1,5 млн рублей и позиционировать его намерены как автомобиль из семейства Prado, но “за русские деньги”. Гендиректор Sollers уверен, что автомобиль составит успешную конкуренцию джипам из Китая.

Компания Sollers появилась в 2002 года как “Северсталь-авто”, УАЗ является дочерней компанией.

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