В Петербурге в 2019 году построят 28 детских садов и 12 школ

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко назвал общее количество школ и детсадов, которое планируется построить в городе в 2019 году. Информация была озвучена на первом заседании Совета по стратегическому планированию и проектам при губернаторе города.

По словам Бондаренко, в текущем году за счет адресной программы возведут 13 детских садов и восемь школ, за счет внебюджетных средств — 15 садиков и четыре школы.

Чиновник также высказал свое видение того, как надлежит проводить благоустройство в Северной столице. Зоны отдыха, на его взгляд, должны изменить формат.

Наступил век занимающихся спортом людей. Благоустройство и озеленение-одна из важнейших сфер работы правительства Петербурга,

— отметил Бондаренко.

Он также сообщил о намерении обустроить в городе остановки общественного транспорта. Соответствующая программа будет разработана в 2019 году.

Ранее Gazeta. SPb писала о том, что Беглов опоздает на заседание по стратегическому планированию из-за ЧП в Можайского.