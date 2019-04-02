Александр Беглов получил 6,5 тысяч обращений в социальных сетях

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева заявила о необходимости наладить работу каналов связи в горожанами.

По словам Совершаевой, три недели назад в аккаунте Беглова была запущена программа инцидент- менеджмента в социальной сети «ВКонтакте». Статистические данные, полученные с её помощью, показали первый результат — 6, 5 тысяч обращений.

Город хочет, чтобы его услышали,

-отметила вице-губернатор.

Совершаева также выступила с инициативой, в рамках которой необходимо заняться развитием гражданского общества. Так, помимо аккаунтов врио губернатора, планируется создать странички и для других членов правительства.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что в Петербурге в 2019 году построят 28 детских садов и 12 школ.

Вице-губернатор Петербурга Бондаренко сообщил, что в текущем году за счет адресной программы будет построено 13 детских садов и восемь школ. Кроме того, 15 садиков и четыре школы планируют возвести за счет внебюджетных средств.