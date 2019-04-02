Visa и Mastercard требуют от банков бесконтактные карты

При этом их выпуск обходится в 1,5-2 раза дороже обычных.

Платежные системы Visa и Mastercard потребовали от банков России выпускать исключительно бесконтактные карты, сообщает РБК 2 апреля. Они обеспечивают более быструю транзакцию, но при этом стоят в 1,5-2 раза дороже.

Visa хочет, чтобы ее предписаниям следовали с 13 апреля, а Mastercard дает банкам 2 года — до 12 апреля 2021 года.

Несмотря на более высокую стоимость, бесконтактные карты с лихвой себя окупают за счет более широкого использования. При крупных объемах выпуска, разница в цене не так значительна. При этом часть банков почти полностью перешла на бесконтактные карты — например у ВТБ их доля оставляет около 90%, сообщает РБК. Некоторые не торопятся на них переходить: у “Газпромбанка” контактные карты составляют 40% от общего числа.

Платежная система “Мир” не собирается принуждать банки следовать условиям, которые поставили Visa и Mastercard, сообщает РБК.

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