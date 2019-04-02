Взрыв в академии Можайского: что произошло

Персонал и курсанты эвакуированы из здания. Фото: Piter.TV

Персонал и курсанты эвакуированы из здания. Фото: Piter.TV

По предварительной информации, причиной стало неаккуратное обращение с боеприпасами.

В академии Можайского во вторник 2 апреля произошел взрыв около 13:30. В больницу попали четверо военных, их жизни вне опасности. Из здания, где на втором этаже разорвался снаряд, вывели всех курсантов и сотрудников военно-космической академии, передает МЧС Санкт-Петербурга.

По версии Минобороны, сдетонировало безоболочное устройство — но возможно, причиной стало неаккуратное обращение со снарядами. На место ЧП приехал Александр Беглов; по его словам, аварийные службы сработали достойно.

Канал Piter.Tv опубликовал видео с высоты птичьего полета, которое показывает, что именно сейчас происходит на территории военного вуза.

Академия Можайского находится на Ждановской улице Петроградской стороны Санкт-Петербурга, в ней учатся около 2 тысяч курсантов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в академии начали эвакуацию.