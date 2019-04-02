Футбольному комментатору Уткину плеснули в лицо «черемухой»

У пострадавшего есть несколько подозреваемых, которые могут быть причастны к нападению.

Инцидент случился поздно вечером второго апреля. Футбольный комментатор выходил из комплекса «Локо-Спорт», когда на него напал неизвестный. Уткин не видел лица хулигана, но уверен, что им был мужчина. Жидкость, которая попала на лицо комментатора, вызвала жжение и головокружение. Пострадавший считает, что вещество, которым его пытались запугать, это газ «Черемуха». Его иногда используют при массовых беспорядках и для пресечения противоправных действий.

У комментатора есть круг подозреваемых, в который входит всего два человека. Уткин уверен, что только у них есть повод злиться на него. В своем посте в Telegram-канале он даже намекнул о ком речь – комментатор попросил пересмотреть выпуск его шоу на Youtube. Там он критикует, например, главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ЗакСе обсуждают, как убрать «веселящий» газ с улиц Петербурга.