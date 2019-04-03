Задержана этническая группировка причастная к ограблениям в Петербурге

Сотрудники полиции Петербурга установили причастность этнической группировки к дерзкому ограблению продавца магазина на севере города.

По версии полиции, трое уроженцев закавказского государства 17 марта около четырех часов утра, применив физическую силу, открыто похитили имущество продавца магазина на улице Хошимина на сумму более 100 тысяч рублей.

На следующий день, 18 марта, эта же банда совершила еще одно ограбление на Белградской улице во Фрунзенском районе.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Двое подозреваемых были заключены под стражу, третьему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что двое мужчин грабежами и вымогательствами заработали миллион.