На трассе М-10 ограничат движение в четверг 4 апреля

Работы пройдут с 10:00 по 20:00 в четверг 4 апреля. Фото: pixabay.com

Работы пройдут с 10:00 по 20:00 в четверг 4 апреля. Фото: pixabay.com

Работы пройдут у поселка Красный бор по направлению в Санкт-Петербург.

На трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Петербург начнут замену асфальта, передают Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад” 3 апреля. По данным компании, работы пройдут на 5 км трассы у пос. Красный бор в Ленобласти.

Работы назначены на 4 апреля, с 10 часов утра до 8 вечера рабочие поочередно будут закрывать по полосе в направлении на Санкт-Петербурга. Движение в Москву работы не затронут. Участок ремонта — 664+669 км трассы М-10 “Россия”.

Работы проведет компания “Феникс”, рабочие обязуются установить ограждения и дорожные знаки, сообщает “Северо-запад”.

Протяженность трассы составляет 697 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, сколько Смольный выделит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге.