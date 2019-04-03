Рыбаки Петербурга проигнорировали запрет на ловлю рыбы

Группу добытчиков заметили на льду у Лахта-центра — а запрет действует с 1 апреля.

Рыбаки Петербурга и Ленобласти проигнорировали запрет на рыбалку из-за нереста рыбы: канал Piter.TV опубликовал видео от 3 апреля, на котором видно, что группа рыбаков выбралась на лед и продолжает промысел недалеко от Лахта-центра.

Запрет начал свое действие с 1-го апреля — за его нарушение штрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч. На лед жителям Санкт-Петербурга нельзя выходить вообще с 15 марта — и за это тоже полагается отдельный штраф. Не будет сюрпризом, если позже спасателям МЧС придется снимать браконьеров со льдины.

Запрет на рыбалку опубликовало управление федагентсва по рыболовству. Ограничения разнятся в зависимости от вида рыбы, но большинство из них продлятся как минимум до июня.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге ввели запрет на рыбалку.