Запрет на рыбалку введен с апреля в Петербурге и Ленобласти

Ловля рыбы будет караться штрафом Фото: pixabay
Ловля рыбы будет караться штрафом Фото: pixabay

На всех водоемах Северо-Западного федерального округа с 1 апреля запрещено ловить рыбу. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Данные меры последовали в связи с началом нерестового периода. Петербуржцам и жителям региона напоминают, что нарушение правил рыболовства влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

В рамках штрафа у нарушителей также могут конфисковать транспортное средство и другие инструменты для ловли водных обитателей.

В Северо-Западном управлении Федерального агентства по рыболовству также подчеркнули, что в некоторых случаях материалы дел могут быть переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тысячу рублей.

В Ленинградской области любителей рыбалки оштрафовали за нарушение закона в области охраны водных ресурсов.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
запрет на ловлю рыбы ленобласть рыбалка спб штрафа за ловлю рыбы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Запрет на рыбалку введен с апреля в Петербурге и Ленобласти
После столкновения на А-120 в больницу попали четыре женщины
Вишневский раскритиковал отказ комиссии ЗакСа выбирать почетных граждан
Обрушение лестниц в ЖК «Лондон Парк» унесло жизнь одного монтажника
В “Пулково” задержали свыше тысячи норковых шкурок
Неудачливый наркоторговец отправится на 10 лет в колонию
После взрыва в академии Можайского СКР возбудил дело
Александр Беглов получил 6,5 тысяч обращений в социальных сетях