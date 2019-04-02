Запрет на рыбалку введен с апреля в Петербурге и Ленобласти

На всех водоемах Северо-Западного федерального округа с 1 апреля запрещено ловить рыбу. Об этом сообщили в Северо-Западном управлении Федерального агентства по рыболовству.

Данные меры последовали в связи с началом нерестового периода. Петербуржцам и жителям региона напоминают, что нарушение правил рыболовства влечет за собой административное наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

В рамках штрафа у нарушителей также могут конфисковать транспортное средство и другие инструменты для ловли водных обитателей.

В Северо-Западном управлении Федерального агентства по рыболовству также подчеркнули, что в некоторых случаях материалы дел могут быть переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что рыбная ловля в Ленобласти закончилась штрафом на 51 тысячу рублей.

В Ленинградской области любителей рыбалки оштрафовали за нарушение закона в области охраны водных ресурсов.