Теплая и “сухая” весна придет в Петербург в четверг

Температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. Правда утром синоптики все еще обещают заморозки и как следствие гололедицу на дорогах.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что завтра в город придет настоящая весна. В Петербурге 4 апреля будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха прогреется в этот день до плюс 13 градусов. Днем будет умеренный ветер, а на побережье Финского залива температура поднимется до плюс 7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Однако утром все еще синоптики прогнозируют гололедицу, поэтому участникам движения нужно быть особенно внимательными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 3 апреля в Санкт-Петербурге отмыли от грязи 98 улиц.