Теплая и “сухая” весна придет в Петербург в четверг

На побережье Финского залива температура поднимется до плюс 7 градусов тепла. Фото: https://pixabay.com
На побережье Финского залива температура поднимется до плюс 7 градусов тепла. Фото: https://pixabay.com

Температура воздуха прогреется до плюс 13 градусов. Правда утром синоптики все еще обещают заморозки и как следствие гололедицу на дорогах.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” сообщает, что завтра в город придет настоящая весна. В Петербурге 4 апреля будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха прогреется в этот день до плюс 13 градусов. Днем будет умеренный ветер, а на побережье Финского залива температура поднимется до плюс 7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет слабо понижаться. Однако утром все еще синоптики прогнозируют гололедицу, поэтому участникам движения нужно быть особенно внимательными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к 3 апреля в Санкт-Петербурге отмыли от грязи 98 улиц.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
апрель весна погода санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создателя финансовой пирамиды задержали в Петербурге
Теплая и “сухая” весна придет в Петербург в четверг
Свыше 700 рабочих “Метростроя” получили зарплату за январь
Станция метрополитена “Горьковская” закрыта для пассажиров
Склады “Полушки” продолжает блокировать многодетная мать-бизнесмен
В аэропорту “Пулково” заработал Duty Free на прилете
На “Красной линии” петербургского метрополитена произошел сбой
Любителей бросать машины остановит штраф в 10 тыс. рублей