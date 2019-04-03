На Кузьминке после нефтеразлива вывезли более 33 тонн нефтеводяной смеси

Как отметил Кириллов, виновники аварии должны быть привлечены к самой строгой ответственности. Фото: комитет по природопользованию СПб

Как отметил Кириллов, виновники аварии должны быть привлечены к самой строгой ответственности. Фото: комитет по природопользованию СПб

За процессом ликвидации нефтеразлива на акватории и берегу реки Кузьминки следит вице-губернатор Владимир Кириллов.

Вице-губернатор Владимир Кириллов проинспектировал работы по ликвидации нефтеразлива на акватории и берегу реки Кузьминки. Об этом сообщает сегодня “Мойка78” со ссылкой на комитет по природопользованию Петербурга.

С последствиями борются уже полмесяца. Нефтяное загрязнение было замечено в районе дома 201 Б по Московскому шоссе. На сегодняшний день специалисты уже вывезли порядка 33,5 тонн нефтеводяной смеси, 528 мешков загрязненных нефтепродуктами грунтов и водорослей,

Также сотрудники комитета параллельно ведут расследование административного дела. Им может после заняться прокуратура. Как отметил Кириллов, виновники аварии должны быть привлечены к самой строгой ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ликвидируют крупный разлив нефтепродуктов в Кузьминка.