В Петербурге демонтировали автомойку и офис

Сразу два земельный участка освободили за один день. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Сразу два земельный участка освободили за один день. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Они незаконно занимали участки в разных районах города. Владельцы отказывались до последнего сносить строения самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Комитету по контролю за имуществом Санкт-Петербурга надоело ждать, поэтому были наняты люди для освобождения земельного участка. Известно, что автомойка на Кубинской улице занимала 150 квадратных метров. Не раз ведомство предупреждало хозяина о последствиях, но он не слушал. Теперь предпринимателю предстоит найти новый источник дохода, а также оплатить услуги рабочих.

После специалисты приступили к сносу двухэтажного офиса на Ленинском проспекте. Раньше там размещался офис для продаж квартир, но в последнее время он пустовал. Кто является его владельцев – не рассказывается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Светлановском снесли павильон с шавермой и магазинами. Владельца компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.