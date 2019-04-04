В Ленобласти в четверг будет тепло облачно

Синоптики обещают, что воздух прогреется до 13 градусов.

Специалисты рассказали, чего ленинградцам стоит ожидать от погоды четвертого апреля. Ночью, отметили они, в некоторых районах Ленинградской области будет холодно – столбик термометра опустится максимум до минус четырех градусов. Утром на дорогах ожидается гололедицам – автолюбителям стоит быть внимательнее и сильно не разгонятся, чтобы избежать аварий и прочих неприятных дорожных инцидентов.

Ближе к обеду станет теплее – температура поднимется до плюс 13 градусов. Тем не менее, на небе будут облака, зато осадков не предвидится. По Ленинградской области, впрочем, как и всегда, будет гулять ветер. Он разгонится максимум до 10 метров в секунду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что теплая и “сухая” весна придет в Петербург в четверг, четвертого апреля. Сегодня в городе воздух также прогреется до 13 градусов – это максимум за последние месяцы.