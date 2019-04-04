Четверг в Петербурге будет малооблачным и без осадков

На побережье Финского залива местами до плюс 7 градусов. Фото: https://pixabay.com
На побережье Финского залива местами до плюс 7 градусов. Фото: https://pixabay.com

Температура воздуха 4 апреля прогреется до плюс 13 градусов. Утром синоптики обещают петербуржцам гололедицу.

Согласно прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, четверг в Петербурге будет малооблачный и без осадков. Ветер днем, по прогнозам синоптиков, будет умеренный. Температура воздуха будет варьироваться от плюс 11 до плюс 13 градусов.

На побережье Финского залива местами до плюс 7 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Днем синоптики обещают гололедицу, а спасатели, в связи с этим, просят водителей соблюдать скоростной режим на дорогах.

В Ленобласти 4 апреля также прогнозируют повышение температуры до плюс 13 градусов тепла. Ветер днем южный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти в четверг будет тепло и облачно.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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