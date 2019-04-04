По улицам в Кудрово гуляет бездомный бобер (видео)

Некоторые высказывают мнение, что утки и зайцы для Кудрово - это норма. Теперь жители ожидаюсь лосей. Фото: https://vk.com/kudrovo24

Некоторые высказывают мнение, что утки и зайцы для Кудрово - это норма. Теперь жители ожидаюсь лосей. Фото: https://vk.com/kudrovo24

Представителя семейства бобровых в Кудрово обнаружили на дороге 3 апреля. Местные жители интересуются не домашний ли он.

Для каких целей он пришел в Кудрово и что делает на улице местные жители пока не могу понять. Млекопитающее, которое редком встретишь на жилой территории, обнаружили местные жители.

Они сняли видео, как бобер степенно гуляет по улице и поинтересовались, не терял ли кто животное. Пользователи социальных сетей в шутку пишут, что бобер скорее всего пришел помогать местной администрации валить деревья. Некоторые высказывают мнение, что утки и зайцы для Кудрово — это норма. Теперь жители ожидают лосей.

“В конце 70-х местные зоотехники и агрономы из Воронежской области завезли несколько семей “канадского бобра”, которые отличаются хорошей адаптацией и большими размерами. Не трогайте их, они выше по течению живут», — написал Александр Шалимов в комментариях в группе “Кудрово 24”

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лебеди, спасенные из мазутного озера, начали самостоятельно есть (видео).

Видео: https://vk.com/kudrovo24