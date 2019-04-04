Голосование в опросе “Фонтан для горожан” завершено

Промежуточные финалисты уже известны. Ими стали фонтан в саду 30-летия Октября, фонтан в Любашинском саду и фонтан “Мальчик и гуси”.

Голосование было завершено в полночь. Оно проходило на сайте администрации правительства Петербурга. В среду, 3 апреля, был финальный день, когда горожане могли проголосовать за фонтаны, которые в первую очередь будут восстановлены уже в этом году. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Шаскольского.

В голосовании принимали участие фонтан в Любашинском саду на Замшиной улице. Также в голосовании участвовал фонтан и скульптура “Мальчик и гуси” на проспекте Королева. Помимо этого, горожане могли отдать свой голос за фонтан на Лермонтовском проспекте, фонтан в саду композитора Андрея Петрова на Каменоостровском проспекте и в саду имени 30-летия Октября на Слободской улице.

Лидерами стали фонтан в саду 30-летия Октября, фонтан в Любашинском саду и фонтан “Мальчик и гуси.”

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы выберут фонтаны для реставрации.