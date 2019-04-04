Волков назвал причину снятия с турнира UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков рассказал о своем решении отказаться от участия в турнире UFC, который будет проходить в Петербурге 20 апреля.
Спортсмен опроверг слухи о нарушении им антидопинговых правил. На своей странице в Instagram Волков написал, что сожалеет о том, что не сможет принять участие в состязании из-за проблем со здоровьем, не зависящих от него.
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Всем привет! Хотел бы прояснить ситуацию с отменой моего поединка. К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично. Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не все в наших руках. Я не опускаю руки, уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!
20 апреля в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге Александр Волков должен был сразиться с голландцем Алистаром Оверимом.
Его заменит другой российский спортсмен — Алексей Олейник.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером. Российский боец отреагировал на слова ирландца, который позволил себе назвать жену Нурмагомедова «полотенцем».