Волков назвал причину снятия с турнира UFC в Петербурге

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Волков рассказал о своем решении отказаться от участия в турнире UFC, который будет проходить в Петербурге 20 апреля.

Спортсмен опроверг слухи о нарушении им антидопинговых правил. На своей странице в Instagram Волков написал, что сожалеет о том, что не сможет принять участие в состязании из-за проблем со здоровьем, не зависящих от него.

20 апреля в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге Александр Волков должен был сразиться с голландцем Алистаром Оверимом.

Его заменит другой российский спортсмен — Алексей Олейник.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером. Российский боец отреагировал на слова ирландца, который позволил себе назвать жену Нурмагомедова «полотенцем».