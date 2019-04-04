Петербуржцев предупреждают об ограничении движения на ЗСД

Инспекторы будут проверять участок на протяжении четырех дней. Фото: Pixabay
Инспекторы будут проверять участок на протяжении четырех дней. Фото: Pixabay

Центральный участок будет закрыт на несколько дней, так как там будут проверять работоспособность обустройства.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Магистраль будет частично перекрыта шестого апреля с девяти утра до шести вечера и седьмого апреля с девяти до шести часов вечера. Также по двум крайним левым полосам нельзя будет проехать с 10 часов вечера восьмого и девятого апреля, говорится в сообщении ООО «Магистраль Северной столицы». На ЗСД будут работать инспекторы, чтобы понять, не нужен ли участку ремонт.

Напоминаем, что Западный скоростной диаметр – это платная дорога Санкт-Петербурга, которую достроили в 2016 году. Его длина составляет 46,5 километров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЗСД начнет окупаться после 2020 года. После этого на проект перестанут выделять деньги из бюджета города. А пока только за 2018 году убыток составил пять миллиардов рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зсд ограничения движения
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