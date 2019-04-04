Петербуржцев предупреждают об ограничении движения на ЗСД

Центральный участок будет закрыт на несколько дней, так как там будут проверять работоспособность обустройства.

Об этом стало известно сегодня, четвертого апреля. Магистраль будет частично перекрыта шестого апреля с девяти утра до шести вечера и седьмого апреля с девяти до шести часов вечера. Также по двум крайним левым полосам нельзя будет проехать с 10 часов вечера восьмого и девятого апреля, говорится в сообщении ООО «Магистраль Северной столицы». На ЗСД будут работать инспекторы, чтобы понять, не нужен ли участку ремонт.

Напоминаем, что Западный скоростной диаметр – это платная дорога Санкт-Петербурга, которую достроили в 2016 году. Его длина составляет 46,5 километров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЗСД начнет окупаться после 2020 года. После этого на проект перестанут выделять деньги из бюджета города. А пока только за 2018 году убыток составил пять миллиардов рублей.