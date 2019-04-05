«Петербургский метрополитен» требует от обвиняемых в теракте 110 млн рублей

Именно в такую сумму ГУП «Петербургский метрополитен» оценил ущерб, причиненный взрывом при теракте 3 апреля 2017 года.

Организация намерена взыскать компенсацию ущерба в сумме 110 миллионов рублей, сообщает «Мойка78» со ссылкой на представителя метрополитена Петербурга Светлану Белову.

Вчера, 4 апреля, прошел третий день судебного разбирательства, на котором и была объявленна данная информация.

Представители организации сообщили о том, что поврежденный вагон до сих пор стоит в депо, так как проходит в деле в качестве вещественного доказательства.

На скамье подсудимых на данный момент 11 человек. Десять из них свою вину отрицают. Подозреваемые обвиняются в участии в террористическом акте, организации теракта, незаконном изготовлении и обороте взрывчатого вещества и содействии террористам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ГУП “Петербургский метрополитен” должен будет возместить пострадавшим при теракте моральный ущерб.