Беглов установил в кабинете экран для контроля обращений граждан

С помощью экрана 2 на 3 метра можно следить за поступающими обращениями, которые подают петербуржцы через «ВКонтакте».

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в эфире телеканала «78», что установил в своем кабинете специальный экран для контроля обращений.

Он рассказал, что менее чем за один месяц на его личную страницу поступили тысячи обращений от горожан. Обращения он передает в работу профильным службам.

Беглов заявил, что старается просматривать сам свою страницу и для этого установил экран. Он отметил, что когда к нему в кабинет приходит глава района или председатель комитета, он в первую очередь говорит им посмотреть на экран и заметить сколько к ним обращений.

Страницу в социальной сети Беглов открыл в марте. Он обозначил её как инструмент связи в формировании политики открытой власти.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что врио губернатора Александр Беглов отчитал чиновников из-за неправильного выделения квот.