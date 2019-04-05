Петербург занял второе место по стоимости «корзины новорожденного»

Сервис по размещению объявлений Юла составил рейтинг по городам России по стоимости необходимых товаров для новорожденного.

В так называемую «корзину новорожденного» вошли 20 базовых товаров, которые будут нужны малышу в самые первые дни жизни. Туда попали одежда, крем, присыпка, подгузники, шампунь и многое другое.

Дороже всего «корзина новорожденного» обойдется москвичам — 8 140 рублей. Жителям Санкт-Петербурга за те же товары придется отдать 7 980 рублей. Это на 14% выше средней цены по России.

На третьем месте Краснодар с ценником за 20 товаров в 7 330 рублей.

Из 15 приведенных городов дешевле всего покупки к рождению малыша обойдутся жителям Перми — всего 5 210 рублей, и Омска — 5 230 рублей.

Самым дорогим из 20 товаров является простынка для новорожденного. В среднем по России она стоит порядка 1 190 рублей.

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