Директор юридической компании ответит за обман пенсионеров

Судебные приставы добились выплаты 1 млн 330 тысяч рублей пострадавшим.

В отношении директора юридической компании возбудили 10 уголовных дел, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 5 апреля. Выборгский отдел судебных приставов Санкт-Петербурга ведет производства на сумму в 1 млн 330 тысяч рублей. Компания «Юридический альянс Петербурга» оказывала юридические услуги, среди ее клиентов в основном числились пенсионеры. Теперь пострадавшие от ее действий обратились в суд для взыскания средств.

У компании не было банковских счетов и ее сотрудники не использовали кассовых аппаратов — все расчеты шли за наличность, сообщили в УФССП Санкт-Петербурга. Приставы выяснили, что офис компании находился на Литейном проспекте, они прибыли туда и арестовали всю офисную технику. На следующий день компания выплатила приставам компенсации для пострадавших. Руководитель тем не менее отправится на скамью подсудимых, передают в УФССП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инвалид отсудил у ТСЖ 100 тысяч за скользкую лестницу.