Директор юридической компании ответит за обман пенсионеров

В отношении руководителя компании возбудили 10 уголовных дел. Фото: pixabay.com
В отношении руководителя компании возбудили 10 уголовных дел. Фото: pixabay.com

Судебные приставы добились выплаты 1 млн 330 тысяч рублей пострадавшим.

В отношении директора юридической компании возбудили 10 уголовных дел, сообщили Gazeta.SPb в УФССП 5 апреля. Выборгский отдел судебных приставов Санкт-Петербурга ведет производства на сумму в 1 млн 330 тысяч рублей. Компания «Юридический альянс Петербурга» оказывала юридические услуги, среди ее клиентов в основном числились пенсионеры. Теперь пострадавшие от ее действий обратились в суд для взыскания средств.

У компании не было банковских счетов и ее сотрудники не использовали кассовых аппаратов — все расчеты шли за наличность, сообщили в УФССП Санкт-Петербурга. Приставы выяснили, что офис компании находился на Литейном проспекте, они прибыли туда и арестовали всю офисную технику. На следующий день компания выплатила приставам компенсации для пострадавших. Руководитель тем не менее отправится на скамью подсудимых, передают в УФССП.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что инвалид отсудил у ТСЖ 100 тысяч за скользкую лестницу.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
Компания пенсионеры уголовное дело уфссп юридическая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу
В Калинском районе неизвестные ограбили съемную квартиру
Эксперт: газетные киоски в Петербурге превратились в минимаркеты
Автомобилисты: перехватывающие парковки дороги в Петербурге не разгрузят
Педставители Marvel, Netflix, Disney соберутся в Петербурге на Синепозиуме
Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела
Петербуржцу через суд пришлось требовать деньги за испорченный наледью автомобиль
Водитель показал бумаги на уголь, но в кузове нашли яблоки