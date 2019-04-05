В соцсетях сообщили о пробуждении шмелей в Петербурге

Ирисам в соцсетях удивились не меньше, чем шмелям. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Ирисам в соцсетях удивились не меньше, чем шмелям. Фото: https://vk.com/vasilyevskiyostrov

Шмели просыпаются от зимней спячки раньше большинства насекомых.

В Санкт-Петербурге пробудились шмели — жительница Васильевского острова Ирина Н. опубликовала в социальной сети 5 апреля фотографии шмелей, сидящих на ирисах, которая она вырастила. Пользователи Интернета удивились проросшим ирисам не меньше, чем проснувшимся насекомым.

Если в конце марта в Санкт-Петербурге не все были уверены до конца, придет весна или нет, то сейчас сомневающихся уже не осталось — начало апреля в городе выдалось солнечным и сегодня в Петербурге +13 градусов тепла.

Шмели просыпаются одними из первых среди насекомых. Сейчас пробудились молодые матки, они займутся строительством гнезд, а в конце апреля воспрянут все остальные шмели.

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