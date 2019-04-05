Полицейские ищут в Петербурге украденную пушку времен ВОВ

В полиции не уточняют, откуда у предпринимателя взялось орудие времен войны. Фото: pixabay.com

В полиции не уточняют, откуда у предпринимателя взялось орудие времен войны. Фото: pixabay.com

Бизнесмен, который держал ее в ангаре, оценил ущерб в 1 млн рублей.

У бизнесмена в Невском районе Петербурга из ангара укатили пушку времен ВОВ, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 5 апреля. Мужчина обратился в полицию, по его словам, ему нанесен ущерб в 1 млн рублей.

В полиции возбудили уголовное дело о краже и начали поиск похитителей. Что делало артиллерийское орудие в ангаре на Приневской ул., зачем оно 50-летнему предпринимателю и есть ли у него необходимые документы в полиции Петербурга не уточнили. Спрятать злоумышленникам орудие явно будет непросто — им понадобится собственный ангар.

В Великую Отечественную войну наиболее распространены были пушки 53-К — противотанковые орудия 45 калибра. Их активно использовали в начале войны — всего таких выпустили более 37 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Рыбацком (не так уж далеко) нашли снаряды для пушки — вызвали саперов.