В КГИОП рассказали, как будут отбивать опасную для петербуржцев штукатурку с фасадов

После удаления штукатурки все элементы необходимо сохранить. Фото: https://pixabay.com

После удаления штукатурки все элементы необходимо сохранить. Фото: https://pixabay.com

Противоаварийные работы включают в себя несколько пунктов. Все демонтированные элементы декора будут сохранять для дальнейшей реставрации.

Порядок противоаварийных работ определен комитетом после поручения временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Советующее распоряжение он озвучил в ходе совещания 1 апреля 2019 года с членами правительства. Об этом сообщает КГИОП.

В перечень противоаварийных работ входят разработка рабочей документации по проведению противоаварийных работ силами лица, имеющего лицензию Минкультуры России; получение разрешения КГИОП; а также приёмка работ с оформлением акта приемки.

Если штукатурку необходимо удалить в срочном порядке, то КГИОП необходимо уведомить об этом, чтобы ведомство могло поставить объект на контроль.

После удаления штукатурки все элементы необходимо сохранить, чтоб была возможность провести дальнейшую реставрацию, поясняют в комитете.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что со школы в Кронштадте сорвалась штукатурка.