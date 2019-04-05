Росприроднадзор провёл осмотр водоохранной зоны Невы в Отрадном

В предпаводковый сезон специалисты Росприроднадзора проинспектировали водоохранную зону Невы в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Проверка прошла неподалёку от бывшего мачтопропиточного завода.

Отмечается, что деятельность завода была связана с использованием нефтепродуктов и креозота. После его закрытия, в связи со сносом котельной, нефтепродукты стали поступать на землю, а затем и в реку.

Собственников земельных участков привлекли к ответственности: материалы передали в прокуратуру и СК. В результате предпринятых мер прокуратура обратилась в суд с требованием обязать ответственных лиц провести рекультивацию земель.

Во время предпаводкового осмотра был сделан отбор почв и воды в реке. Они пройдут экспертизу на предмет обнаружения нефтепродуктов. Кроме того, специалисты оценят работу, проведённую собственниками для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Росприроднадзор проверяет свалку с крысами и гниющей едой в Купчино.