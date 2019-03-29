Росприроднадзор проверяет свалку с крысами и гниющей едой в Купчино

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты Росприроднадзора проверили склад мусора на Малой Балканской улице. Мера последовала после неоднократных жалоб от местных жителей.

Несанкционированная свалка на Малой Балканской улице, 51А образовалась благодаря «стараниям» ООО «Экотюнинг».

Отмечается, что на занимаемой организацией территории стоит сильная вонь от протухших продуктов, а также найдены мертвые крысы. Все это вызывает интерес птиц, которые активно слетаются к свалке.

В непосредственной близости от места скопления отходов располагаются жилые дома и автобусный парк, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, свалка образовалась из нереализованной просроченной продукции.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы отходов для установления класса опасности. Их планируется направить на экспертизу в природоохранную прокуратуру Петербурга. На основании её результатов будет решён вопрос о расторжении договора аренды с организацией.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что несанкционированная свалка под Колтушами загрязняет воду и почву.