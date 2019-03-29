Росприроднадзор проверяет свалку с крысами и гниющей едой в Купчино

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты Росприроднадзора проверили склад мусора на Малой Балканской улице. Мера последовала после неоднократных жалоб от местных жителей.

Несанкционированная свалка на Малой Балканской улице, 51А образовалась благодаря «стараниям» ООО «Экотюнинг».

Отмечается, что на занимаемой организацией территории стоит сильная вонь от протухших продуктов, а также найдены мертвые крысы. Все это вызывает интерес птиц, которые активно слетаются к свалке.

В непосредственной близости от места скопления отходов располагаются жилые дома и автобусный парк, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, свалка образовалась из нереализованной просроченной продукции.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы отходов для установления класса опасности. Их планируется направить на экспертизу в природоохранную прокуратуру Петербурга. На основании её результатов будет решён вопрос о расторжении договора аренды с организацией.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что несанкционированная свалка под Колтушами загрязняет воду и почву.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
гниющие отходы росприроднадзор свалка в Купчино спб фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Львица Симона приходит в себя после операции в Москве
Неизвестный пырнул ножом подростка в ТРК «Коломяжский»
Выходные в Ленобласти будут ветреными и теплыми
Россиянин разозлился на работодателя из-за сексизма и выиграл суд
Порошенко и Зеленский проигнорировали предвыборные дебаты
Трубу, оставившую несколько домов на Софийской без воды, починили
В Сети опубликованы первые чертежи нового iPhone XI
Педагоги выкладывают фото в купальниках, потому что #учителятожелюди