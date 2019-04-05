Первые 300 «Единых карт петербуржца» тестируют в автобусах и трамваях

"Единую карту петербуржца" можно будет оформить с 1 мая. Фото: https://vk.com/ekpcard

В скором времени их сможет получить любой желающий, обратившись в банк.

О том, что некоторые уже являются обладателями карт, стало известно сегодня, пятого апреля. Разработчики хотели понять, насколько они готовы к массовому использованию и не будет ли сбоев. В эту пятницу «Единой картой петербуржца» можно было оплатить проезд в любом общественном транспорте, кроме подземки. Известно, что для ее использования не нужно будет устанавливать новые аппараты в автобусах или трамваях – старые валидаторы справятся с задачей.

Такая карта объединит в себе «Подорожник» и обычную банковскую, позже будут добавлены некоторые другие функции, передает издание «Петербургский дневник».

Горожане смогут написать заявление на получение карты уже с первого мая.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Visa и Mastercard требуют от банков бесконтактные карты – благодаря им транзакция быстрее, но сами карты стоят дороже при выпуске.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Первые 300 «Единых карт петербуржца» тестируют в автобусах и трамваях