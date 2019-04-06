Женский волейбол: “Ленинградка” выйдет против “Динамо”

В Москве клуб Петербурга уже уступил 3:0. Фото: http://leningradka.spb.ru
В Москве клуб Петербурга уже уступил 3:0. Фото: http://leningradka.spb.ru

Второй матч четвертьфинала чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурга в субботу в 17:00.

В Санкт-Петербурге сегодня пройдет матч четвертьфинала плей-офф чемпионата России по волейболу среди женских команд. В 17:00 против “Ленинградки” на площадку выйдет московское “Динамо”. Матч пройдет в академии волейбола им. Платонова на Вязовой ул., д. 10.

Это ответный матч петербурженок: первую игру четвертьфинала команда Санкт-Петербурга уже проиграла в Москве с “сухим” счетом 3:0.

Лучшим результатом “Ленинградки” в чемпионатах России становилось 5-ое место — его команда получила в 1993-ем и в 2008-ом. Клуб “Динамо” является одним из фаворитов: он брал золото чемпионата три последних сезона подряд.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что хоккейный “СКА” уступил “ЦСКА”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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