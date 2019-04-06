После звонка «лжеминера» в Домодедово провели проверку

В Аэропорт Домодедово поступил анонимный звонок Фото: wikipedia
В Аэропорт Домодедово поступил анонимный звонок Фото: wikipedia

В аэропорту Домодево не обнаружили взрывных устройств. Проверка была проведена на борту самолета Boeing-787 после сообщения о «минировании».

Как сообщает РИА «Новости», воздушное судно, выполняющее рейс в Токио, пришлось осмотреть после того, как был получен анонимный звонок. По телефону неизвестный сообщал о том, что лайнер может взорваться.

На время проведения проверки все 298 пассажиров вынуждены были оставаться в зале ожидания аэропорта. Отмечается, что в ходе проверки самолёта каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Ранее писала о том, что в «минёры» не оставляют в покое торговые центры Петербурга.

В последнее время торгово-развлекательные комплексы Северной столицы стали основной мишенью «минеров». По данным очевидцев, вечером, 4 апреля, посетителей выгоняли из «Континента» на Байконурской и торгового центра «Заневский каскад». Однако, как отметили очевидцы в социальных сетях, люди выходить не торопились.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
домодедово лжеминер лжеминирование минирование
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После звонка «лжеминера» в Домодедово провели проверку
В Петербурге рядом с Ломоносовским сквером нашли два трупа
Воскресенье в Санкт-Петербурге станет теплым, но облачным
В Калининском районе загорелась квартира
УПЦ попытались переименовать в Русскую церковь на Украине
Медведев не одобрил предложенные корректировки Конституции РФ
Учёные: сахар не способствует поднятию настроения
Посетителей выводят из ТЦ “Континент” вечером в субботу