Погода в Петербурге на 7 апреля

В Петербурге ясный и солнечный день. Фото: Рixabay

В Петербурге ясный и солнечный день. Фото: Рixabay

День ожидается солнечный, без осадков. Петербуржцы сегодня могут сполна насладиться жарким безветренным выходным.

Днём температура воздуха поднимется до +11…+13 гр, ночью остановится около ноля.

Об этом ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Ночью на дорогах возможна гололедица. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, что в ближайшие два дня ожидается дождь.

Ранее Gazeta.SPb о том, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти жгут траву. Пожарные приезжают на каждый вызов и стараются не допустить распространения пламени.

Такие происшествия случаются в Петербурге, Ленобласти и по всей России каждую весну. Иногда они приводят к серьезным лесным пожарам и, как следствие, жертвам среди животных.