Нашел зайца — пройди мимо: На строительной площадке в Петербурге нашли маленьких зайчат

Специалисты просят на помогать зайчатам, зайчиха справится сама. Фото: https://vk.com/seirenru
Специалисты просят на помогать зайчатам, зайчиха справится сама. Фото: https://vk.com/seirenru

Зоологи рекомендуют не обращать внимание на животных, а пройти мимо. Своей заботой вы можете только навредить.

Петербурженка нашла двоих зайчат на строительной площадке. Животные сидели на щебне. Заботливая женщина сразу же написала об этом в группе “Сирин” — помощь птицам и другим диким животным” в социальной сети “ВКонтакте”.

“Здравствуйте, обнаружены зайцы. Родителей рядом нет, сидят на щебне (строительная площадка) что можно сделать?? Куда их пристроить?? Лежит один, через пару метров второй”, — пишет обеспокоенная женщина.

Информацию о маленьких зайчатах передали специалистам в группу “Дом зайца. Группа помощи диким зайцам”. Там рекомендуют не подбирать зайчат и не обращать внимание. Лучшая помощь — это пройти мимо.

“Многие, увидев маленьких одиноких зайчат, спешат их непременно “спасти”. Этого делать нельзя! Помните, зайчиха не бросает свое потомство, не уходит далеко и кормит его несколько раз в сутки. Она смело бросается в бой против любого хищника, обидевшего зайчат, но боится показаться на глаза человеку.

Помочь зайцам можно только в том случае, если они ранены или им угрожает опасность, пишут специалисты.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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