В СИЗО продолжат заниматься йогой

Помимо этого, заключённым еще будут преподавать дыхательную гимнастику цигун. Фото: http://фсин.рф

Помимо этого, заключённым еще будут преподавать дыхательную гимнастику цигун. Фото: http://фсин.рф

Заключенных хотели лишить такой возможность после жалобы сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру.

Мизулина посчитала, что такие занятие могут натолкнуть заключённых на нетрадиционные отношения, то есть мужеложства.

В ответ заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сказал в комментарии радиостанции “Говорит Москва”, что занятие никто отменять не будет. Практика показала, что подобные занятия помогают укреплять здоровье заключенных и они реже обращаются к врачу.

Помимо этого, заключённым еще будут преподавать дыхательную гимнастику цигун. Он подчеркнул, что к гомосексуализму от нее никого «не потянет».

Однако если и потянет, сообщил Максименко, в России демократия и каждый человек имеет право выбрать свой путь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропитанный наркотиком батон пытались пронести в СИЗО-1 для подследственного.