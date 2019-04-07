В СИЗО продолжат заниматься йогой

Заключенных хотели лишить такой возможность после жалобы сенатора Елены Мизулиной в Генпрокуратуру.
Мизулина посчитала, что такие занятие могут натолкнуть заключённых на нетрадиционные отношения, то есть мужеложства.
В ответ заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сказал в комментарии радиостанции “Говорит Москва”, что занятие никто отменять не будет. Практика показала, что подобные занятия помогают укреплять здоровье заключенных и они реже обращаются к врачу.
Помимо этого, заключённым еще будут преподавать дыхательную гимнастику цигун. Он подчеркнул, что к гомосексуализму от нее никого «не потянет».
Однако если и потянет, сообщил Максименко, в России демократия и каждый человек имеет право выбрать свой путь.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пропитанный наркотиком батон пытались пронести в СИЗО-1 для подследственного.