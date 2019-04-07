Мещеряков раскритиковал судью матча «Зенит» – «Локомотив»

Председатель совета директоров московского клуба считает, что арбитр не является профессионалом своего дела.

Своим мнением он поделился после матча, который состоялся сегодня, седьмого апреля, в Москве. Мещеряков убежден, что игроки на поле проявили себя как настоящие знатоки своего дела, чего нельзя сказать о судье, передает ТАСС. Арбитром встречи стал Сергей Иванов, который выдал три желтых карточке «Зениту» и целых пять – «Локомотиву».

При этом Мещеряков рассказал, что игра ему и болельщикам очень понравилась, значит все не зря. Председатель совета директоров московского футбольного клуба надеется, что в следующий раз «Локомотив» победит.

Напоминаем, что встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. Сейчас «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Локомотив» – четвертое.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Зенит-2” и “Сибирь” сыграли вничью только благодаря пенальти.