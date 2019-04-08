В понедельник в Петербурге пройдет ливень

Средняя температура в течение недели составит плюс 6 градусов. Фото: https://pixabay.com
Средняя температура в течение недели составит плюс 6 градусов. Фото: https://pixabay.com

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” также прогнозирует облачную погоду.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей, сообщают синоптики. Погода 8 апреля будет облачная. Дожди, по прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, начнутся во второй половине дня. К вечеру обычный дождь может смениться ливневым.

Ветер днем будет умеренный. Однако в Петербурге все равно будет относительно тепло. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Средняя температура в течение недели составит плюс 6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптики прогнозируют на следующей неделе в городе снег.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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