В понедельник в Петербурге пройдет ливень

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” также прогнозирует облачную погоду.

Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей, сообщают синоптики. Погода 8 апреля будет облачная. Дожди, по прогнозу ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, начнутся во второй половине дня. К вечеру обычный дождь может смениться ливневым.

Ветер днем будет умеренный. Однако в Петербурге все равно будет относительно тепло. Температура воздуха поднимется до отметки в плюс 11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Средняя температура в течение недели составит плюс 6 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптики прогнозируют на следующей неделе в городе снег.