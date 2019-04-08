Число электричек из Петербурга до Белоострова увеличат

Особое расписание будет действовать с 19 апреля до 30 сентября.

По маршруту Петербург — Белоостров запустят дополнительные электрички, сообщили Gazeta.SPb в СЗППК 8 апреля. Число поездов в этом направлении с Финляндского вокзала вырастет с 19 апреля по 30 сентября.

Всего между двумя пунктами будут курсировать около 50 поездов — но часть из них будет ходить только по выходным. Первый поезд будет отправляться в 06:29 каждый день и приезжать в Белоостров в 07:47. Последний будет из Белоострова в 22:42 и прибывать на Финляндский вокзал Петербурга в 23:42.

От Санкт-Петербурга до Белоострова около 30 км. Время в пути составляет около 1 часа 10-15 минут. Многие жители Санкт-Петербурга имеют дачи в этом районе, поэтому пассажиропоток на направлении увеличится — с этим и связано увеличение поездов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что РЖД хочет построить кольцо в Санкт-Петербурге.