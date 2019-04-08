На “Красном треугольнике” прокуратура нашла незаконное предприятие

Было возбуждено два дела об административном правонарушении. Фото: Gazeta.SPb

Было возбуждено два дела об административном правонарушении. Фото: Gazeta.SPb

ООО “Промышленная резина” разместила на территории бывшего завода пристройку, а также складировала там мусор.

Как выявила проверка прокуратуры Петербурга, компания ООО “Промышленная резина” решила обустроить на Обводном канале пристройку и складировала мусор. Само предприятие разместилось на площади 96,6 квадратных метров, также дополнительно незаконно использовало земельный участок рядом для пристройки и складирования отходов. Об этом сообщает прокуратура Петербурга сегодня.

В адрес руководства организации прокуратура вынесла предупреждение с требованием устранить все нарушения. Помимо этого, было возбуждено два дела об административном правонарушении по статье “Самовольное занятие земельного участка”.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура начала проверку в связи с гибелью женщины из-за прорванной трубы.