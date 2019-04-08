Коневский монастырь на Ладожском озере отреставрируют

Мужской монастырь на Коневце основали в 1393 году. Фото: http://konevets.ru

Мужской монастырь на Коневце основали в 1393 году. Фото: http://konevets.ru

В Петербурге одобрили проект ремонта бани и хозяйственного комплекса.

В Санкт-Петербурге одобрили проект реставрации Рождество-Богородичного монастыря на острове Коневец, сообщили Gazeta.SPb в Главгосэкспертизе 8 апреля.

Сейчас для насельников монастыря планируют починить баню и хозяйственный комплекс, к которому относится скотный двор, работный дом и каретник. Площадь комплекса хотят увеличить вдвое — с 640 м2 до 1365 м2.

Хотя здания планируют приспособить в современному использованию, реставрацию проведут консервативными методами. Работы займут около года, сообщили в Главгосэкспертизе Петербурга.

Коневский мужской монастырь основали в 1393 году, в XX некоторое время находился во власти Финляндии, а в 1990 году вернулся к РПЦ. Остров Коневец на Ладожской озере пользуется популярностью у туристов и паломников, но сообщение с островом нерегулярное.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кронштадте создадут центр туризма с океанариумом.