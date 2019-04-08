В Кронштадте создадут центр туризма с океанариумом

В Кронштадте планируют создать туристический центр с интерактивным музеем и океанариумом Постановление городского правительства о создании рабочей группы по вопросу развития Кронштадта подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов во вторник, 8 апреля.

Цель рабочей группы заключается в том, чтобы настроить эффективное взаимодействие между властями Петербурга, федеральными властями и организациями во всем, что касается развития Кронштадта.

В план проекта будет включено создание музейного, научно-образовательного и туристического секторов. На территории острова также планируется построить интерактивный музей и океанариум.

Большая часть финансирования будет привлекаться со стороны и не затрагивать бюджет города.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Кронштадте начали готовиться к Военно-морскому параду. Праздник пройдет 28 июля в день ВМФ России — Кронштадт примет его в третий раз.